A tọrọ àforíjìn lọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà; èpo bẹntiról ń bọ̀ wá di ọ̀pọ̀ - Ọ̀gá àgbà NNPC

Oríṣun àwòrán, Others

Alaga Ajọ epo bẹntirol lorilẹede Naijiria, NNPC ti tọrọ aforiji lọwọ awọn ọmọ Naijiria lori ọwọngogo epo bẹntirol to gbode kan.

Ipenija ọwọngogo epo bẹntirol to n koju awọn eniyan ti bẹrẹ lati ọdun to kọja, ti ko si si aridaju pe yoo dẹkun ki idibo gbogboogbo to waye ni oṣu keji, ọdun 2023.