Ilé sinimá ṣàfihàn fíìmù nípa ọmọ Ànọ́bì, The Lady of Heaven; wàhálà bẹ̀rẹ̀ ní UK

wákàtí kan sẹ́yìn

O le ni eeyan ẹgbẹrun lọna ọgọfa to ti tọwọ bọ iwe ipẹjọ ni UK pe ki awọn ile sinima UK yọ fiimu “The Lady of Heaven”.

Ki lo de ti fiimu naa da wahala silẹ?

O le ni eeyan ẹgbẹrun lọna ọgọfa to tọwọ bọ iwe pe ki wọn yọ fiimu naa kuro eyi to da lori bi ẹlẹsin Musulumi Shiite oni fiimu kan ati Alfa Yasser Al-Habib ṣe ṣafihan awọn eekan ẹsin laye igba Sunni ninu Islam eyi to si fihan pe o n ṣafiwe iṣesi wọn pẹlu ti awọn ẹgbẹ Islamic State ni iraq.

Ẹwẹ, awọn adari iwọde naa ti nigba ti awọn n fẹ ki wọn gbegi le fiimu naa, iwọde alafia ni awọn n ṣe amọ awọn ile sinima ni tiwọn lero pe iwa yii nni wọn fi n dẹru bolẹ eyi to si to lati jẹ ki awọn ma ṣafihan fiimu naa. Amọ loju opo ayelujara ti awọn to ṣe fiimu naa, wọn ṣalaye pe “ko sohun to jọ dida ṣafihan ẹni mimọ kankan dipo eyi, a lo awọn oṣere ara ọtọ a si lo ọṣọ bii ina ati ọṣọ mii fi gbe e jade”. Amọ nibayii, tori ohun to bẹrẹ, agbẹnusọ Cineworld ti fi ọrọ sita pe awọn ti so ṣiṣafihan fiimu naa fun ayẹwo rọ na.