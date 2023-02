Ọ̀rọ̀ àlùfàǹsá ni Obasanjo sọ, ó fẹ́ dojú ìjọba alágbádá bolẹ̀ ni - Tinubu

wákàtí kan sẹ́yìn

Saaju la ti mu iroyin wa fun yin pe Obasanjo lo sọrọ lori esi ibo aarẹ ti ajọ eleto idibo, INEC kede rẹ lọjọ Aje, to si n beere pe ki wọn wọgile ibo aarẹ naa nitori awọn amgomago to jẹyọ.

Amọ nigba to n fesi pada, Tinubu ni awọn ọrọ ti agba oselu naa sọ lo le ba nkan jẹ, eyi to si tun le mu ifasẹyin ba ilana eto iselu ilẹwa.

Ibo ti Peter Obi ba bori nikan ni yoo tẹ Obasanjo lọrun - Tinubu

Tinubu ni “Obasanjo fesi si ikede esi ibo aarẹ naa tori awọn iroyin eke to n lọ kaakiri nipa ẹrọ BVS ti wọn ni awọn eeyan kan ti tọwọbọ, ti esi to gbe jade si jẹ ayederu.

Obasanjọ ko wadi otitọ ọrọ nipa isẹlẹ naa, ko to bọ sita lati fesi lori rẹ, o si yẹ ko mọ pe gẹgẹ bii aarẹ ana ni Naijiria, agba ilu lo jẹ sugbọn awọn ọrọ to m jade lẹnu rẹ lo jẹ ọrọ alufansa.

Gbogbo awọn ẹsun to si fi kan ajọ INEC nipa bi esi ibo to n kede se jẹ olotitọ si, lo n pa ni lẹrin, to si jẹ eyi ti ko wu eti gbọ.”