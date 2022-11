Ọkùnrin kan dáná sun ìyàwó rẹ̀, táwọn ọlọ́kadà sì dáná sun afurasí olè kan l‘Eko

ìṣẹ́jú 21 sẹ́yìn

Ileeṣẹ ọlọpaa ni Akpos fẹsẹ fẹ kete to ṣekupa iyawo rẹ lẹyin ti ariyanjiyan waye laarin wọn, eyi to bi ninu, to si lọ gbe epo bẹntiro, to si dana sun Risikat .