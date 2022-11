Ọ̀tẹ̀ ni Ibadan ń ṣe, kìí ṣe òṣèlú, ló gbé Makinde wọlé gómìnà - Teslim Folarin

“Ifọwọsowọpọ awọn oloṣelu kan lo gbe Makinde wọlẹ nitori wọn ni awọn ko fẹ Ajimobi mọ, ko ki n ṣe pe Makinde ni riri to pọ to bẹ lati ṣe oṣelu.

“Ọkan lara awọn fasiti to daraju ni mo lọ, fasiti ilẹ Ibadan ati Havard niluu London sugbọn nigba ti mo pada de, Baba Adedibu ni to ba ṣe oṣelu, o ni lati gbe gbogbo iyẹn si ẹgbẹ kan.

Folarin ni ti a ba wo itan ipinlẹ Oyo, gbogbo awọn to ti jẹ gomina ni wọn bẹrẹ lati ibi kan ki wọn to di gomina ṣugbọn oun ni igbagbọ pe oye Makinde ko kun to.

“Baba Lam jẹ aṣofin, ki wọn to jẹ gomina, Ladoja jẹ sẹnẹtọ, ko to di gomina, Akala jẹ alaga ijọba ibilẹ ati igbakẹji gomina ko to di gomina, Ajimobi naa ṣe sẹnẹtọ ko to di gomina.