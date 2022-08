Ṣé lóòtọ́ ni pé Ooni Adeyeye Ogunwusi ń gbaradì fún ìgbéyàwó míràn?

Gẹgẹ bi awọn iroyin ori ayelujara kan ṣe n sọ, eto gbogbo ti n to laafin bayii lati gba alejo tuntun yii.

Ki ni awọn to sun mọ aafin Oodua nile Ife n sọ nipa ọrọ naa?

Ọkan lara awọn eekan ọmọ bibi ilu Ile Ifẹ kan, to tun jẹ oloye pataki nilu Ile Ifẹ amọ ti a ko fẹ darukọ rẹ, ṣalaye fun BBC News Yoruba pe lootọ ni ọrọ fifẹ olori tuntun n lọ lọwọ.

Oloye naa ni pọpọṣinṣin ọdun ijẹṣu to waye ni ọsẹ akọkọ ninu oṣu kẹjọ yii si lo mu ki wọn dawọ rẹ duro naa.

Oloye ilu Ile Ifẹ naa tun ṣalaye pe o ṣeeṣe ki igbeyawo naa waye ki wọn to ṣe ọdun ọlọjọ ni oṣu kẹsan an ọdun yii."

Ọkan lara awọn akọroyin to sun mọ aafin Ọọni Ifẹ pẹkipẹki ṣalaye fun wa pe aafin ko tii sẹ iroyin naa pe irọ ni, tabi gba a wọle gẹgẹ bi ootọ.

Ki ni Aafin oodua sọ nipa iroyin igbeyawo yii?

O fikun pe bẹẹ naa ni ko si awọn oloye laafin to tii fi iroyin nipa igbeyawo naa to oun leti pẹlu.

O si di igba ti ẹni ti ọrọ kan ba sọ ọrọ naa sita ki araye to mọ bo ṣe nlọ, ṣugbọn nibi ti ọrọ de duro bayii, Kabiyesi ko tii fi to mi leti pe oun n gbe iyawo bọ laafin"

Ohun to sọ ni pe Kabiyesi Ọọni Ile Ifẹ nikan lo le sọ nitori pe t’ẹni n t’ẹni lọrọ igbeyawo jẹ.

Ta ni ẹni ti awọn eeyan n tọka si gẹgẹ bi olori tuntun?

Mariam Anako ni obinrin tuntun ti awọn eeyan n fi oju si lara bayii gẹgẹ bii olori tuntun ti yoo gba ipo Silẹkunọla Naomi to fi aafin silẹ loṣu kejila ọdun 2021.

Olori Silekunola lo si fi iroyin ikọsilẹ naa to araye leti nigba to kọwe si oju opo Instagram rẹ pe oun ti jẹ ẹ to nile Oodua.