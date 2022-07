Erémọdé lásán làwọn tó ní àwọn yóó yọ Buhari nípò ń ṣe, wọn ò tó bẹ́ẹ̀ - Ìjọba àpapọ̀

28 Agẹmo 2022

Ijọba apapọ ti sọ pe eremọde lasan lawọn aṣofin to fun Aarẹ Muhammadu Buhari lọsẹ mẹfa pere lati yanju iṣoro to n koju eto abo n ṣe.

Ṣaaaju lawọn aṣofin naa, to wa ninu ẹgbẹ alatako, ti kọkọ binu jade kuro ninu ile igbimọ aṣofin, ti wọn si sọ pe awọn yoo bẹrẹ igbesẹ lati yọ Aarẹ Buhari nipo ayafi to ba wa ọna abayọ si eto abo to mẹhẹ.