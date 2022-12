‘Container’ já lu àwọn ọkọ̀ l’Eko, èèyàn kan kú, mẹ́rin míì farapa

Awakọ ero kan ti padanu ẹmi rẹ niluu Eko lẹyin ti ọkọ ajagbe kan ati ile ẹru ori rẹ ṣubu le awọn ọkọ lori lagbegbe Cele Bus stop to wa loju ọna marosẹ Oshodi si Apapa.

Atẹjade ọhun ni “Nigba ti a de ibẹ, a ri pe ọkọ nla kan to gbe ile ẹru ti iwọn rẹ to 20ft, ọkọ akero Volkswagen pẹlu nọmba AKD 489XZ, ọkọ Highlander SUV pẹlu nọmba AGL 366FP ati ọkọ Toyota RAV4 to ni nọmba AAA 353FH ni ọrọ naa kan.”