Iṣẹ́ dókítà ló wù mí àmọ́ mo di Elékuru láti ran òbí mi lọ́wọ́ – Kehinde Elekuru

ìṣẹ́jú 45 sẹ́yìn

Kii se pe o wu Kehinde Ahmed lati maa kiri Ekuru kiri igboro ilu Ilorin amọ aanu mama rẹ lo se e, ẹni to n gbe ọmọ tuntun lọwọ nigba ti wọn bẹrẹ owo naa.

Nigba ti BBC Yoruba se alabapade ọdọkunrin to ti balaaga naa, to si baafu mọri, lati fi ta ekuru, se ni ẹnu ya wa lati mọ ohun to gbe de ibẹ.