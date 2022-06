Wo àwọn ǹkan tó lè tètè ba kíndìnrín rẹ jẹ́ lásìkò yìí

Oríṣun àwòrán, Others

Ninu awọn ẹya ara ẹda ọmọniyan, kidinrin jẹ eleyi to se pataki fun igbayegbadun ati ẹmi gigun ẹda.

Awọn ẹya ara meji yi ti ko to ikuuku yi se pataki pupọ tori naa a ko gbọdo fi alafia wọn sere nitori o so mọ ilera ara wa.

Ninu awọn nkan ti kidinri maa n se ni pe wọn jẹ bi asẹ to n yọ awọn nkan to le se ipalara fun ara wa kuro ninu ẹjẹ wa.

Aisan tabi aarun to ba si mu ki kidinri wa kọ isẹ ayafi kaa fi itọju gbe ro pada nipa 'dialysis' tabi ki a si paarọ kidinrin naa nipasẹ isẹ abẹ ti oloyinbo n pe ni 'kidney transplant'.

Nkan meje ree to le fa ipalara fun kidinrin wa ti a ko ba sọra fun wọn Jijẹ ẹran pupọ ju.

Ẹran jẹ nkan to maa n fun ara lokun sugbọn

Iwadii kan ti awọn onimọ nipa kidinrin gbe jade ni orile-ede Amẹrika da lori ibasepọ to wa nibi ki eeyan maa jẹ ẹran lọjọ pipẹ ati ewu to n se fun kidinrin.

Wọn ri i ninu rẹ pe awọn to n jẹ ẹran pupọ wa ninu ewu lati ni ailera nipasẹ kikọsẹ kidinrin wọn.

Bẹẹ ẹni to ba n mu ọti le wa ninu ewu aisan itọ suga.

Ọti jẹ nkankan to maa mu ki ọpọlọ se rẹsi bakan naa o le se akoba fun kindinrin nipa bi wọn se n se isẹ wọn.

Lara ohun to n se ni pe a maa mu ki ẹju riru lọ silẹ lara wa.

Omi to ba wa lara naa, omi a maa jẹ ko se deede iye tara nilo.

Sugbọn toun ti bo se se patraki to, bi eeyan ba n jẹ iyọ pupọ, akoba leleyi a maa mu ba kindinrin ẹda.

Caffeine jẹ eronja a mara ji pepe to maa n wa ninu awọn ọti ẹlẹrindodo tabi cofee,tea,cocoa ati chocolate ta maa n mu.

Kaakiri agbaye ni iye awọn eeyan to mu ohun mimu to ni caffeine ninu n pọ si.

Toun ti pe ọpọ lo nifẹ si coffee ipalara to n se fun ara kii se kekere ni paapa kindinrin wa.

Bi eeyan ba n mu coffee tabi ohun mimu miran to ni caffeine ninu, onitoun ni lati fi wọntun wọnsi si ki o ma se ipalara fun kidinrin wọn.

Oríṣun àwòrán, others

Iwadii kan sọ pe ibasepọ wa laarin kiko aisan jẹjẹrẹ ẹdọ nitori suga to pọju ninu wọn.

Bi eeyan ba fẹ yago fun eleyi, ohun to le se ni pe ko fi awọn nkan miran rọpo ọti ẹlẹrindodo yi.

Iwadii kan ti Ajọ to n mojuto Kidinrin gbe jade sọ pe mimu siga a maa sokunfa iku eeyan kan laarin eeyan marun un to ba ku ni Amẹrika lọdọọdun.

Siga ẹyọkan pere ni kẹmika to fẹ ẹ to ẹgbẹrun marun ti awọn mọkandinlaadọrin ninu rẹ si jẹ kẹmika to n se akoba fun ara.