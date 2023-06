Àwọn ojú tó ṣeéṣe kí ẹ rí ní ìjọba ààrẹ Tinubu rèé…

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Dele Alake

Lati igba ti MKO Abiola ti wa ni ipo lo ti bẹrẹ oselu, amọ to tun jade pada lasiko ti wọn gbaradi fun idibo ọdun 2015 to si ṣiṣẹ fun ikọ ipolongo aarẹ Buhari nigba naa, to si jawe olubori.

Nyesom Wike

Hadiza Bala Usman

Wale Edun

Oun ni alaga ileese ChapelHillDenham Group ni ipinlẹ Eko, to si jẹ ọkan lara awọn banki idokowo to dantọ ni Naijiria.

Sunday Dare

Oun ni minisita fun ọrọ ọdọ ati ere idaraya ni Naijiria ni ijọba to ṣẹsẹ kuro lori oye. Aarẹ Muhammadu Buhari lo yan an si ipo ni ọdun 2019 lati rọpọ minisita Solomon Dalung.

Awọn miran to tun seese ki ẹ ri ni ijọba Tinubu ni Abubakar Bagudu to jẹ gomina ipinlẹ Kebbi tẹlẹri, Simon Lalong to jẹ gomina ipinlẹ Plateau tẹlẹri, James Faleke to n ṣoju ẹkun Ikeja ni ile igbimọ asọfin agba, to si jẹ alaga ijọba ibilẹ Ojodu LCDA laarin ọdun 2004 si 2011.