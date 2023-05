Àwọn Dókítà ilé ìwòsàn UCH Ibadan darapọ̀ mọ́ ìyanṣẹ́lódì tó bẹ̀rẹ̀ jákèjádò Nàìjíríà

Alukoro ẹgbẹ awọn Dokita ile iwọsan ti a mọ si ‘Resident Doctors’ ẹka ti ile iwosan ẹkọṣẹ imọ iṣegun Oyinbo, UCH Ibadan, Ọdẹyẹmi Kọlade ti ṣe alaye fun BBC Yoruba wi pe awọn Dokita ile iwosan naa ti darpọ mọ iyanṣẹlodi to bẹrẹ lonii, eleyii ti wọn fẹ fi ki ijọba apapọ nilo ki o to di pe wọn o gunle iyanṣẹlodi ni san an, bi ijọba ba kọ lati ṣe gbogbo nnkan ti wọn fẹ titi di ọjọ kọkandinlọgbọn oṣu karun un ọdun yii.

Igbimọ adari ẹgbẹ awọn dokita ile iwosan agba to jẹ ti ijọba lorilẹede Naijiria, NARD ti fun ijọba apapọ Naijiria ni gbedeke ọsẹ meji bayii lati fi wa nnkan ṣe lori adehun to wa laarin awọn ati ijọba.

Saaju ni aarẹ ẹgbẹ awọn Dokita naa labẹ asia 'National Association of Resident Doctors, NARD' Dr. Emeka Orji fi ọrọ to awọn oniroyin leti lẹyin ipade ti wọn ṣe ni Abuja ọjọ Iṣẹgun wi pe ijọba apapọ kuna lati kan si ẹgbẹ naa lẹyin ọsẹ meji akọkọ ti wọn fun ijọba lati wa ojutu si awọn ipenija to n koju ẹgbẹ naa.

Iyanṣẹlodi ni san an ni awọn ọmọ ẹgbẹ naa n pe fun un, ṣugbọn awọn alakoso ẹgbẹ naa woo pe ko ni bojumu ki ijọba tuntun ti yoo gba iṣakoso laipẹ yii de ba rogbodiyan ti iyanṣẹlodi awọn Dokita yoo da silẹ.

Eyii lo mu ki wọn tun fun ijọba apapọ ni anfani lati tun ọmọluabi wọn ṣe saaju ọjọkọkandilọgbọn oṣu karun un ọdun yii, ki wọn to gun le iyanṣẹlodi ni san an.

Awọn nnkan ti ẹgbẹ awọn Dokita naa n pe fun naa ni afikun ilana owo oṣu awọn oniṣegun oyinbo ti a mọ si CONMESS pẹlu ida igba iye ti wọn n gba bayii, yiya ida marundinlogun (15%) gbogbo eto iṣuna apapọ Naijiria sọtọ fun ẹka eto ilera dipo ida mẹfa din diẹ ninu ọgọrun (5.7%) to wa bayii at amojuto bi ohun amayedẹrun lẹka naa ṣe n fojojumọ jo ajorẹyin, pẹlu gbigba awọn oṣiṣẹ ilera si iṣẹ lati dipo ọgọọrọ awọn to ti gbe ẹrun wọn roke okun.

Bo tilẹ jẹ wi pe iyanṣẹlodi ti wọn fi n kilọ fun ijọba ti bẹrẹ loru oni, apẹrẹ wi pe awọn Dokita ko si lẹnu iṣẹ ko tii fi bẹẹ han nile iwosan UCH Ibadan.