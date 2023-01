Àwọn aláṣẹ CBN ṣàbẹ̀wò ìbánikẹ́dùn sáwọn mọ̀lẹ́bí tọkọtaya tí wọ́n dáná sun l'Abẹokuta

Awọn alakoso banki agba orilẹ-ede Naijiria, Central Bank of Nigeria (CBN) ṣabẹwo ibanikẹdun si awọn mọlẹbi tọkọtaya ti awọn amookunṣeka pa, ti wọn si tun dana sun niluu Abẹokuta loru aisun ọdun tuntun.

Tọkọtaya naa, Ọgbẹni Kẹhinde Fatinoye to jẹ ọga agba lẹka eto ipawowọle (Marketing Manager) ati Arabinrin Olubukola Fatinoye toun naa jẹ oṣiṣẹ fasiti eto ọgbin l'Abẹokuta, FUNAAB l'awọn kan ṣe ikọlu si ile wọn, ti wọn si tun lọ ju ọmọ wọn ati alabagbe wọn sodo.

BBC YORUBA rii gbọ pe nnkan bi aago mejila aabọ ọsan ni awọn alakoso banki agba naa de ile awọn oloogbe yii to wa lagbegbe GRA, Ibara niluu Abẹokuta.

Gbara ti wọn de ile naa, inu ọgba ile to wa niwaju ile awọn oloogbe yii ni wọn wọ lọ lati ṣe ipade papọ pẹlu awọn mọlẹbi.

Mọlẹbi Oloogbe Kẹhinde ati mọlẹbi Oloogbe Olubukola la gbọ pe awọn alakoso CBN ọhun ṣe ipade apapọ pẹlu, nibi ti wọn ti kọminu lori iṣẹlẹ naa, ti wọn si ṣeleri wi pe awọn yoo ṣe atilẹyin to ba yẹ fun wọn.

Alakoso to lewaju igbimọ alakoso CBN naa, ẹni to kọ lati darukọ ara rẹ sọ pe wiwa ti awọn wa, ko ṣẹyin aṣẹ Gomina banki agba, Godwin Emefiele.

O ṣapejuwe oloogbe naa gẹgẹ bii alabaṣiṣẹpọ to ni iwa irẹlẹ, to si fẹran alaafia, ati pe ko fẹran ki eeyan baa banujẹ nitosi rẹ, ti yoo si ṣe iranwọ to ba yẹ.