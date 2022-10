Ajínigbé ya bo márosẹ̀ Ibadan sí Eko, wọn pa ọlọ́pàá kan, jí igbákejì ọ̀gá àgbà tẹ́lẹ̀ ní fásitì Ibadan àti akẹ́kọ̀ọ́ MAPOLY méjì gbé lọ

ìṣẹ́jú 44 sẹ́yìn

Ẹ̀yin tẹ wà ní àdúgbò ibùdó Guru-Maharaji, ẹ máa sé àkíyèsì àwọn èèyàn tó ní ọgbẹ́ ọta ìbọn, kẹ́ ẹ fi tó wa létí - Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá

Igbakeji ọga agba tẹlẹ nile ẹkọ fasiti Ibadan, Ọjọgbọn Adigun Agbaje atawọn eeyan mii ti ko sọwọ awọn ajinigbe.

Bakan naa ni wọn tun ji akẹkọ ile ẹkọ gbogbonse Moshood Abiola nilu Abeokuta (MAPOLY) gbe lọ pẹlu Agbaje lasiko isẹlẹ naa.

Orukọ awọn akẹkọ MAPOLY naa ni Orekoya Oluwatobi ati ẹgbọn rẹ obinrin, Aminat, ti oun lọ gba lẹta isinru ilu NYSC nile iwe ẹkọ naa.

Opopona marose Ibadan silu Eko ni isẹlẹ naa ti waye ni deede aago mẹfa irọlẹ ọjọ Ẹti nigba tawọn ajinigbe sẹburu ọna lẹba ibudo Guru Maharaji nilu Ibadan.

Awọn ero to n kọja ni opopona naa lo kọkọ figbe ta pe wọn ri awọn ọkọ mẹta kan ti wọn gbe soju titi, wọn si ilẹkun wọn silẹ lai ri ero ẹyọ kan ninu rẹ.

Awọn eeyan naa si lo n lọgun pe o seese ko jẹ pe awọn ajinigbe lo ti ko awọn ero inu ọkọ naa lọ.

Amọ ajọ kan to wa fun iwadi iroyin Foundation for Investigative Journalism (FIJ) ti fi ikede sita lori isẹlẹ naa loju opo ayelujara rẹ.

Ajọ naa wa sisọ loju rẹ pe Ọjọgbọn Agbaje to n lọ sisẹ isinmi rẹ nile ẹkọ fasiti Olabisi Onabanjọ wa lara awọn ero ti awọn ajinigbe naa ko, lasiko to n pada bọ silu Ibadan.

“Miliọnu lọna aadọta naira lawọn ajinigbe n beere fun idande Agbaje”

Wayi o, Ajọ FIJ tun salaye pe awọn ajinigbe to ji Ọjọgbọn Agbaje ti kan sawọn mọlẹbi rẹ ni ọjọ Abamẹta lati beere owo idande rẹ.

Miliọnu lọna aadọta naira si ni awọn ajinigbe naa n beere fun, ki wọn to ji ọjọgbọn naa silẹ.

Bakan naa la gbọ pe wọn ti kan si awọn mọlẹbi awọn akẹkọ meji tile ẹkọ Mapoly ti wọn ji gbe naa, ti wọn si n beere miliọnu mẹwa naira lori ikọọkan wọn.

Ajinigbe gbẹmi ọlọpaa kan, òmíràn fara gbọgbẹ́ lasiko isẹlẹ ijinigbe naa

Iroyin naa ni awọn ajinigbe ọhun gbẹmi awọn osisẹ ọlọpaa kan nibi isẹlẹ naa.

Awọn osisẹ ọlọpaa to wa lagbegbe Toll Gate nilu Ibadan ni wọn lọ dahun si ipe pajawiri araalu pe ajinigbe n sọsẹ lọwọ lẹba ibudo Guru naa.

Idi si ree tawọn igun mejeeji fi doju ibọn kọ ara wọn lẹba fasiti Dominion to wa lagbegbe naa.

Asiko yii si ni ẹmi ọlpaa kan bọ, tawọn ajinigbe si raye gbe awọn ero ti wọn fẹ ji gbe lọ.

Àwọn àmúyẹ fun gbígbọ́ orin ko le ṣiṣẹ lori ẹ̀rọ rẹ Play video, "Ọlọ́run ní kò sí iṣẹ́ tí màá ṣe tí yòó là mí àfi ajíhìnrere - Ojo Ade", Duration 10,06 10:06 Àkọlé fídíò, Ojo Ade: Ìṣẹ́ àti òṣì bá mi fínra, mo fọdún mẹ́wàá ṣe àìsàn láìsí ẹni tó mọ̀

A ti bẹrẹ iwadii amọ kawọn eeyan agbegbe ti isẹlẹ ijinigbe naa ti waye maa fura sawọn eeyan to ba ni ọgbẹ ọta ibọn lara - Ọlọpaa Oyo

Wayi o, ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Oyo ti fidi isẹlẹ ijinigbe naa mulẹ ninu atẹjade kan to fisita lọjọ Abamẹta.

Kọmisana ọlọpaa nipinlẹ Oyo, Adewale Williams si ti pasẹ pe ki iwadi alagbara bẹrẹ lati sawari bi isẹlẹ ijinigbe naa se waye.

O tun pasẹ pe Igbakeji Kọmisana ọlọpaa to wa ni ẹka ọlọpaa ọtẹlẹmuyẹ ni ko lewaju iwadii naa.

Atẹjade ọhun, ti alukoro ileesẹ ọlọpaa Oyo, Adewale Osifeso fọwọsi ti wa rọ awọn ẹgbẹ alaanu, awọn onisegun ibilẹ atawọn olugbe adugbo ti isẹlẹ naa ti waye lati maa foju sọri.

O tun gba wọn nimọran lati maa se akiyesi awọn eeyan to ba ni ọgbẹ ọta ibọn, ki wọn si fi iroyin naa to ọlọpaa leti.

Ileesẹ ọlọpaa nipinlẹ Oyo wa tun fidi rẹ mulẹ pe lootọ ni oun padanu osisẹ kan lasiko isẹlẹ naa.

“Ọkan lara awọn osisẹ ọlọpaa to wa ni agọ ọlọpaa Toll Gate, to wa lara awọn osisẹ ọlọpaa to lọ dahun ipe pajawiri nipa ijinigbe naa ti jade laye.

Bakan naa ni osisẹ ọlọpa miran fara pa yannayanna lasiko ikọlu ijinigbe naa, amọ to n gba itọju lọwọ nile iwosan.

Lara awọn eeyan to si dide si ipe pajawiri naa ni ikọ ọlọpaa to n gbogun ti iwa ọdaran, ikọ ọlọpaa to n se aato, awọn ikọ ọlọpaa kogberegbe atawọn ọdẹ ibilẹ.”

Ileesẹ ọlọpaa ipinlẹ Oyo fikun pe oun ti gba ọkọ mẹrin ti wọn gbe kalẹ nibi isẹlẹ naa, ti oun si tun ko aloku ọta ibọn nilẹ lorisirisi.

Oríṣun àwòrán, Adigun Agbaje

Ta ni Ọjọgbọn Adigun Agbaje tawọn ajinigbe ji gbe lọ?

Odu ni Ọjọgbọn Adigun Agbaje ni awujọ awọn olukọ fasiti Ibadan ati lorilẹede Naijiria lapapọ.

Agbaje jẹ akọsẹmọsẹ Ọjọgbọn ni ẹka imọ nipa oselu nile ẹkọ faisiti Ibadan.

Lati ọdun 1998 si lo ti bẹrẹ isẹ olukọ nile ẹkọ fasiti naa titi di oni.

Agbaje jẹ oludari ẹka imọ apapọ fun eto ẹkọ nipa awujọ (Dean, Faculty of Social Science) laarin ọdun 2003 si 2005.

Bakan naa lo tun jẹ igbakeji ọga agba fun ẹka eto ẹkọ nile ẹkọ fasiti Ibadan naa laarin ọdun 2006 si 2010.

Ọjọgbọn Adigun Agbaje lo tun n se idanilẹkọ nipa ilana isẹ iwadii fawọn ileesẹ ologun pẹlu awọn ileesẹ agbofinro mii atawọn ileesẹ miran ti isẹ wọn fara pẹ ti ologun nilu Abuja laarin ọdun 2001 si 2013.

Lara awọn iwe ti Ọjọgbọn Adigun Agbaje kọ sita ni The Nigeria Press, Hegemony and the Social Construction of Legitimacy atawọn iwe miran lorisirisi.