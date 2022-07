"Ọ̀dọ́bìnrin kò gbọdọ̀ lọ́ sílẹ̀ òkèèrè mọ́ láì gba àṣẹ ìjọba"

wákàtí 5 sẹ́yìn

Ijọba orilẹede Chad ti paṣẹ pe ko si ọdọmọbinrin kankan to gbọdọ kuro lorilẹede naa mọ lọ silẹ okeere lai gba aṣẹ lọwọ ijọba.

Ajọ ajafẹ̀tọ obinrin The Chadian Women’s Right League ni tirẹ tọka si aṣẹ naa gẹgẹbi eyi to n dẹyẹ si ẹya kan.