Kí ìbò tó dé ni èmi àti Makinde ti ń sọ̀rọ̀, kò sí ìjà mọ́ láàrín wa - Olopoeyan

Oríṣun àwòrán, others

ìṣẹ́jú 42 sẹ́yìn

Ọkan pataki ninu awọn aṣoju ẹgbẹ oṣelu 'New Nigeria People's Party (NNPP)' n'ipinlẹ Ọyọ, Alhaji Abulrasheed Adebisi Olopoeyan ti ṣe alaye wi pe abẹwo ti oun ṣe si Gomina to wọle fun saa ikeji n'ipinlẹ Ọyọ, Onimọẹrọ Ṣeyi Makinde ko tumọ si wi pe oun fẹ pada sinu ẹgbẹ oṣelu PDP.

Agba ẹgbẹ ni Ọlọpọeyan jẹ tẹlẹri ninu ẹgbẹ oṣelu Peoples Democratic Party (PDP) n'ipinlẹ Ọyọ, ki o to di pe ede aiyede waye laarin oun ati Gomina Makinde lẹyin ti o wọle fun saa akọkọ.

Nnkan iyalẹnu to ṣẹlẹ ni bi aworan Ọlọpoeyan ati Makinde ṣe lu sita lori ayelujara lẹyin ọjọ diẹ ti Makinde wọle fun saa ikeji ninu eto idibo si ipo Gomina ti o waye n'ipinlẹ Ọyọ.

BBC Yoruba ṣe abẹwo si Ọlọpọeyan fun ifọrọwerọ lori aworan yii ati ede aiyede to waye laarin oun ati Makinde.

Alaye to ṣe fun akọroyin wa ni pe lootọ ni ija wa tẹlẹ laarin oun ati Gomina ipinlẹ Ọyọ, ṣugbọn ija naa pari saaju eto idibo ọdun 2023.

"Emi ati Gomina Ṣeyi Makinde ti wa tipẹ"

Ko ti ẹ to nnkan to yẹ ki awọn oniroyin maa wa mi kiri fun, nitori to ba jẹ ẹni ti a ko jọ ni ajọṣepọ tẹlẹ ni, ẹ le maa bi mi pe kini mo n wa nibẹ".