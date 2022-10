Wo ìgbé ayé àwọn obìnrin ní Iran kí ìjìjàgbara Islam tó dé

Oríṣun àwòrán, PAOLO KOCH/GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

Ọdun 1979 ni ijijagbara ẹsin Islam waye ni Iran, eyii to mu ọpọ ayipada ba igbe aye awọn obinrin orilẹ-ede naa.

Amọ lẹyin ọdun 1980, ẹsin Musulumi gbilẹ lorilẹ-ede Iran to bẹẹ ti ijọba ẹlẹsin Musulumi naa kan nipa fun gbogbo obinrin lati maa lo ijaabu.

Aworan awọn obinrin Iran ṣaaju ijijagbara ẹsin Islam

Awọn oibinrin fasiti Tehran lọdun 1977: Awọn mọlẹbi kan ko gba ki awọn ọmọ wọn obinrin maa lọ sile ẹkọ, amọ ijọba ṣe ilaniyọyẹ fun wọn nipa afaani to wa ninu ẹkọ.

Awọn obinrin to n na ọja lọdun 1976: Ọpọ eeyan lo n lo ijaabu lọdun 1976 amọ ko pọn dandan, bẹẹ si ni awọn obinrin kan yan lati maa ṣi irun wọn silẹ.

Obinrin to n rin laarin igboro lọdun 1976: Bo tilẹ jẹ pe o lodi si ofin lati da obinrin duro laarin igboro ni Iran, irufẹ aworan yii, to n ṣafihan yẹti ati atike obinrin to sọwọn bayii lorilẹ-ede ọhun.