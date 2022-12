Ìdí rèé tí ọkàn mi ṣe balẹ̀ pé ọkọ mi kò le fẹ́ ìyàwó míràn - Toyin Abraham

ìṣẹ́jú 15 sẹ́yìn

Gbajugbaja oṣere tiata, Toyin Abraham, ti ṣalaye pe igbeyawo oun pẹlu Kolawole Ajeyemi n lọ geere nitori ifọwọsowọpọ ati igbọraẹniye to wa laarin awọn. Toyin Abraham, ẹni to woye bẹẹ ninu ifọrọwanilẹnuwo kan to se tun ni ko si iwe atọnisọna fun igbeyawo nitori iwa onikaluku yatọ si ara wọn.