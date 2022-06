Ọ̀gá ọlọ́pàá 130 kojú ìgbìmọ̀ olùwádìí lórí ìwà ìbàjẹ́

“Lẹyin ti a ba gbọ ọrọ lati ẹnu wọn, ti a si pari iwadii lori awọn ẹri to wa nilẹ ati ohun to yẹ ni ṣiṣẹ, a oo kan si ileeṣẹ to n ri si ọrọ awọn ọlọpaa, Police Service Commission, PSC, fun igbesẹ to kan.”