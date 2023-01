Ẹ fi ọkàn balẹ̀, Covid-19 tó n ràn ní China, UK àti US kò tíì wọ Naijiria- NCDC

ìṣẹ́jú 49 sẹ́yìn

Ajọ to n gbogun ti ajakalẹ aarun ni Naijiria, NCDC, ti fi awọn ọmọ Naijiria lọkan balẹ pe ko si ifoya lori ẹ̀dà Covid-19, Omicron, to tun n tàn kalẹ ni China, UK ati US.