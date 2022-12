Wó àwọn òṣèré tíàtà àti èèkànlú to jáde láyé ní 2022

Bakan naa, lo jẹ ọdun to mu ibanujẹ wọle fun awọn ẹbi kan, paapa julọ si awọn mọlẹbi awọn eeyan jankan jankan kan to jade laye.

Alaafin Oyo, Ọba Lamidi Olayiwola Adeyemi kẹta

Yemi Adegunju

Aarẹ Yemi Adegunju lo kọkọ se sinima agbelewo to jẹ kikida awọn obinrin nikan, to pe akọle rẹ ni "Lágídígba".

Gẹgẹ bi iroyin to tẹ BBC Yoruba lọwọ, Adegunju jade laye lasiko aisan kan to ba afinra, eyi ti ko ju osu meji pere lọ.

Oba Saliu Adetunji, Olubadan ti ilẹ Ibadan

Chief Ernest Shonekan

Shonekan ni ọga agba ileeṣẹ United African Company of Nigeria Plc, UAC, ki ọgagun Ibrahim Babangida to yan gẹgẹ bii Aarẹ fidihẹ lọdun 1993.

Kunle Adetokunbo, ti ọpọ eeyan tun ọ si Dejo Tunfulu.

John Adewuni Adewoye, ni ọpọ eeyan mọ si Tafa Oloyede

Ifeanyi Adeleke

Alhaji Kamal Adebayo, ti ọpọ eeyan mọ si Sir Kay

Ada Ameh

Osinachi Nwachikwu

Lẹyin iku rẹ ni iroyin to lu jade sita pe wọn fẹsun kan ọkọ rẹ pe oun lo luu titi to fi ku.Awọn mọlẹbi oloogbe - iya, ibeji rẹ atawọn aburo rẹ, ọrẹ atawọn mii fẹsun kan pe ọkọ rẹ maa n na a.Amọṣa to fi mọ Ọlọpaa ati ile ẹjọ, ko si ẹnikẹni to tii fi aridaju eyi han sita.Iku rẹ wu ibinu jade lọkan awọn eeyan kaakiri agbalaaye tori o jẹ iyalẹnu.