'À ń wá àwọn janduku tó yọ ojú ọmọ ọdún méjìlá yìí'

ìṣẹ́jú 28 sẹ́yìn

Wakil ṣalaye pe, “Najib Hussaini, ẹni to n kọ ẹkọ nipa imọ Kurani ni Kafin Madaki ni ko ti pe ọdun kan to se si ipinlẹ nigba ti awọn janduku naa ṣekọlu si dede ago meji oorun ni ọjọ kẹsan an, oṣu kejila ni Unguwar Yamma, ibi to ko jina si ile ẹkọ rẹ.