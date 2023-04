Yunusa-Ari ti INEC Adamawa wọ gàù bí ilé iṣẹ́ ọlọ́pàá ṣe bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ní kíkún

Ọrọ yi ko sẹyin lẹta ti ajọ to n ri si eto idibo orilẹ-ede kọ lọjọ kejidinlogun, oṣu yii, ti wọn si ṣalaye ni kikun lori awọn ilana ajọ INEC ti Yunusa Ari ko tẹlẹ.

Alkali lo ti yan ẹka ikọ ileeṣẹ ọlọpaa to nidi iwadii lati ṣiṣẹ pọ pẹlu ajọ INEC kí wọn si fimu Ari ko ata ofin.

mo tun fi n da awọn ọmọ orilẹede Naijiria loju ati awọn ile okeere wi pe gbogbo ohun tó yẹ ni ileeṣẹ ọlọpaa yoo ṣe lati ri daju wi pe gbogbo awọn to wa nidi iṣẹlẹ naa ni wọn foju bale ẹjọ.

Yunusa-Ari dojuti ẹgbẹ awọn agbẹjọro; o si gbọdọ jiya ẹsẹ rẹ

Ẹwẹ, agbarijopo awọn agbẹjọro ti kesi ajọ to n ṣe konkari awọn agbẹjọro, NBA lati fiya jẹ Hudu Yunusa-Ari,nitori igbesẹ rẹ tabuku ajọ ọhun.

Ajo JHIO ro Maikyau lati gbe iwadii kalẹ kí wọn si fi iya to tọ jẹ ẹ ni ibamu pẹlu ofin to so ẹgbẹ ọhun pọ.