Wo ọmọ Nàíjíríà tó ń gbèjà ilẹ̀ Baba rẹ̀ lọ́wọ́ àbùkù àti ìkórira pẹ̀lú ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ẹnu

wákàtí kan sẹ́yìn

Deji Ige: Bí mo kúrò ní Nàíjíríà, ọkàn mi kò kúrò torí tá à bá tún ilé ṣe, ọjọ́ iwájú kò ní dárí jìn wá

Bi o tilẹ jẹ pe ọpọ ọmọ Naijiria lo n wa bi wọn yoo se sa kuro lorilede yii, paapaa awọn ọdọ amọ ọkunrin kan ree, to ni afori-afọrun, Naijiria ni oun yoo duro ti.

Deji Ige nii se onkọwe ati akewi, to si n lo ijinlẹ ede Yoruba ati Gẹẹsi lati tako iwa abuku ati ikorira ti ọpọ ọmọ Naijiria n hu silẹ baba wọn.

Nigba to n ba BBC Yorùbá sọ̀rọ̀, Deji Ige salaye idi to se n gbe igbesẹ yii, to se n fi ijinlẹ ede tun oruk ati ayanmọ Naijiria se nile ati lẹyin odi.