Ikú bàbá mi lo sọ mí di fẹ́ndọ̀ láti ọdún 1974; mo ṣì ń ta "paper" d'òní àmọ́ ohun tójú mi ń rí ... - Nureni Adesegun

Lati ọdun 1974 ni Baba Nureni Adesegun ti n ta iwe iroyin nigboro ilu Ibadan to dẹ ṣi n ta a titi di asiko yii.

inu ọrọ to ba BBC Yoruba sọ, ninu iṣẹ tita iwe iroyin yii naa lo ti n ko owo jọ diẹ diẹ to fi n tọju ẹbi rẹ koda to tun fi ran ọmọ lọ si ile ẹkọ.