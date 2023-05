Wo ohun tó fa wàhálà láàrín Seyi Makinde àti Auxiliary alága onímọ́tò n’Ibadan tó fi yọọ́ nípò nìyí

Ninu atẹjade ti olori oṣiṣe tuntun n'ipinlẹ Ọyọ, Họnọrebu Segun Ogunwuyi fi lede lorukọ Gomina, o ni, "Mo ti gba aṣẹ lọwọ Gomina ipinlẹ Ọyọ, Ṣeyi Makinde lati fi ọrọ too yin leti nipa ituka igbimọ to n ṣe amojuto igbokegbodo ọkọ bẹrẹ lati oni, ọjọ Aje ọjọ kọkandinlọgbọn oṣu karun un ọdun 2023".

Ki ni ohun ti a mọ nipa iṣẹlẹ yii?

Gbogbo wa la mọ wi pe ọrọ kii dede ṣẹlẹ bi ko ba ni idi. Awọn igun kan ninu ẹgbẹ awakọ meji ọtọọtọ to n ṣe akoso igbokegbodo ọkọ tẹlẹri n'ipinlẹ Ọyọ, 'National Union of Road Transport Workers(NURTW)', ati 'Road Transport Employers Association of Nigeria (RTEAN)' ni a gbọ pe wọn ṣe abẹwo Ṣeyi Makinde saaju eto idibo ti o gbe Gomina naa wọle fun saa ikeji, wọn si ṣe ileri fun un wi pe awọn yoo baa ṣiṣẹ pọ ki o le de ibi ilepa rẹ.