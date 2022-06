A fura pé ẹgbẹ Islamic State ló wà nìdìí ìkọlù sí Ṣọ́ọ̀ṣì Kátólíìkì Owo

Awọn alaṣẹ orilẹede Naijiria ti ni awọn fura pe awọn gbẹ alakatakiti Islami State West Africa lo ṣe ikọlu aburu to waye ni ijọ Aguda St. Francis ti ilu Owo eyi to waye ni ọjọ Aiku to kọja nibi ti eeyan ogoji ti dero ọrun ti ọpọlọpọ si fara ya yanayana.