Tani ‘Tani Ọlọhun’tó ń dá họ́wùhọ́wù sílẹ̀ fún àwọn Alfaa ìlú Ilorin?

ìṣẹ́jú 48 sẹ́yìn

Ta ni ọkunrin yii ti wọn n pe ni ‘Tani Ọlọhun’

Gbajumọ ni lara awọn eeyan to n ṣe agbekalẹ lori ayelujara. Ohun to da oun yatọ ni pe iṣẹṣe lo n gbega ninu eto gbogbo to n ṣe lori ayelujara.