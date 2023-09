Bí Lateef tó jẹ́ Mùsùlùmí ṣe wọlé sí àwọn òbí mi lára tí wọ́n gbà kó fẹ́ mi rèé – Bimpe Adedimeji

Gbogbo eeyan n ki mi, amọ Bimpe duro, o n wo lai ki mi – Lateef

Lateef Adedimeji ni ori itage ere kan ni oun lọ ti ọpọ eeyan to wa nibẹ n ki oun amọ ti Adebimpe kan n wo oun bii pe ta leleyii, “lẹyin naa ni mo bere pe ta ni ọmọbinrin to duro ti ko le kii’yan yii, lo ṣẹ wa ki mi”.

Awọn obi mi yari bi wọn ṣe gbọ orukọ ẹni ti mo fẹ mu wale lati fẹ - Adebimpe

Bawo lẹ ṣe wa mu ori wọn walẹ?

Bawo wa ni iriri igbeyawo pẹlu bi awọn kan ṣe ro pe ẹ n dibọn pẹlu ere ifẹ yin ni?

“Igbeyawo dara pupọ, mi o mọ idi ti awọn eeyan fi maa n bẹru igbeyawo. Ohun to ṣẹlẹ ni pe bi awọn eeyan ba ri igbeyawo to dara, wọn kii gbagbọ, wọn ma n ro pe ẹ n ṣe e tori oju aye ori ayelujara ni, wọn maa ni irọ ni tabi ki wọn tilẹ maa reti nnkan aburu ko ṣẹlẹ, bii ki igbeyawo naa tuka. Adebimpe sọ bẹẹ, o ni o kan jẹ pe nnkan aburu lo maa n tan ka ju nnkan rere lọ.

“Ọpọ ọdọ ni ko tilẹ le fara daa fun ọrẹ wọn depo depo ẹni ti wọn ma maa ba gbe lojoojumọ gẹgẹ bi iyawo tabi ọkọ. Igba mii waa wo iyawo rẹ pe ṣe emi ni mo fẹ ẹ ṣa pẹlu awọn iwa kọọkan amọ waa mọọmọ sọ fun ara rẹ ati ẹnikeji rẹ pe ko si bo ṣe fẹ buru to, a o ja ija to le, a o si jọ pari rẹ, ko si ibi kankan ti a n lọ, a jọ lẹpọ ni”.

Fun igbeyawo to ti le ni oṣu mejidinlogun bayii, bawo lẹ ṣe n bori ija?

“Ni aarọ ọjọ igbeyawo wa, nigba ti a n gba idanilẹkọ, wọn ni ki awa mejeji kọ ohun ti a n reti lọdọ ara wa ki a si ṣe pasiparọ rẹ ka jọ wo o, wọn wa sọ fun wa pe, iṣẹ akanṣe tirẹ niyẹn, iṣẹ akanṣe tirẹ naa niyẹn, ẹ maa yẹ ẹ wo loorekoore, bi ẹ ba wa ri i pe ẹni kan ko ṣe ohun to jẹ ireti to wa ninu iwe naa, ẹ pe akiyesi ara yin sii lati wo o pe “wa o, iwọ lo fi ọwọ ara rẹ kọ ọ, wa wo o, mi o fẹ wahala o!” (Gbogbo wọn ati atọkun bu sẹrin).

Ẹsin Islam ati Kristẹni

“Ni temi, ko yẹ ki nnkan to le wa ninu ọrọ ẹsin. Ko si nnkan to n jẹ mimu ni pẹlu ipa ninu ẹsin Islam.

Too ba nifẹ eeyan kan pẹlu gbogbo nnkan to n ṣe ati ẹsin rẹ, ko saburu nibẹ bi o ba fi ṣe ọkọ tabi aya.

Musulumi ni mi ṣugbọn mi o lodi si ẹsin kankan, nitori o o nilo rẹ. Ni temi ẹsin to dara ju ni ero ọkan rẹ, tori naa too ba ni o ko le fẹ eeyan kan tori ẹsin rẹ, wa a ko ara rẹ sinu wahala o, tori naa, kii ṣe dandan. Nnkan too ni lati gbe yẹwo nipa eeyan too fẹ fẹ pọ, ọkan ninu rẹ lasan ni ẹsin tori naa too ba ti wo gbogbo nnkan to tẹ ọ lọrun, ẹsin yoo tẹle e.”