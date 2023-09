Ikọ̀ agbébọn ẹlẹ́sìn Islam kọlu ibùdó ológun àti ọkọ̀ ojú omi ní Mali, èèyàn 49 kú

Bakan naa ni iroyin ọhun sọ pe awọn agbebọn ẹlẹsin naa tun kọlu ibudo awọn ologun, wọn pa sọja mẹẹdogun amọ ti agbebọn to le ni aadọta si jade laye.

Oludari ọkọ oju omi naa ni ado oloro mẹta ni wọn yin mọ ẹnjini ọkọ oju omi naa

Lati ipari osu to kọja ni wọn ti ti ọna to lọ si Timbuktu, ti aimọye ikọlu mii si tun ti waye sawọn ọkọ to n rin loju popo.