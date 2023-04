Obasanjo kọ̀wé sí ìjọba UK láti fi ojú àánú wo Ekweremadu lórí ìdájọ́ ẹ̀sun ṣíṣe òwò ara

Ninu lẹta kan ti Obasan kọ si ile ẹjọ Central Criminal Court, to wa ni Old Bailey, niluu London lo ti rawọ ẹbẹ ọhun.

Ṣaaju ni ile ẹjọ ti kọkọ sọ pe Ekweremadu jẹbi ẹsun ti wọn fi kan, eyii to mu ko ṣeeṣe ki oun ati iyawo rẹ fi ẹwọn ti iye ọjọ rẹ to ọdun mẹwaa jura.

“Amọ ṣa, yoo wu mi, nitori ibaṣepọ to wa laarin ijọba UK ati Naijiria; gẹgẹ bii ipo Ekwueremadu to jẹ ọkan lara awọn aṣofin to dantọ ni Naijiriai ati nitori ilera ọmọ rẹ obinrin to nilo itọju, mo fẹ ko ba mi bẹ ijọba UK ki wọn fi oju aanu wo ọrọ naa.”