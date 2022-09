Ọlọ́pàá Egypt mú ẹni tó dúnàá-dúrà pẹ̀lú àwọn ajínígbé tó dá rélùwéè Kaduna lọ̀nà

ìṣẹ́jú 40 sẹ́yìn

Iroyin to n tẹ wa lọwọ ni awọn ọlọpaa lorilẹede Egypt ti fi panpẹ ọba mu Tukur Mamu, to jẹ adari awọn to n duna-dura pẹlu awọn ajinigbe to ko awọn arinrinajo ni oju irin Abuja si Kaduna.