Wo ìdí tí wọ́n fi dájọ́ ẹ̀wọ̀n ọdún márùn-ún fún bàbá ẹni ọdún 101 lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tó ṣẹ̀

ìṣẹ́jú 41 sẹ́yìn

Arakunrin kan to jẹ ẹṣọ alaabo nibudo ogunlende Nazi ti gba idajọ ẹ̀wọ̀n ọdun marun-un, nitori pe o ṣe iranlọwọ ninu pipa ẹgbẹẹgbẹrun ẹlẹwọn ni Sachsenhausen nitosi Berlin. Josef S to jẹ ọdaran ikọNazi to dagba julọ ninu awọn to jẹjọ ni Germany ti kọkọ parọ pe oun kii ṣe oṣiṣẹ alaabo SS nibudo naa. Wọn lo jẹ bi fifi aaye gba pipa eeyan 3,518. O tun jẹbi pe o kopa ninu àwọn to yinbọn mọ awọn ẹlẹwọn àjọ Soviet lasiko ogun agbaye keji, to fi mọ fifi afẹfẹ gaasi Zgklon B pa awọn eeyan mi.