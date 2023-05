Buhari ṣì ní ẹ̀tọ́ di òru May 28 láti yáwó, gbé iṣẹ́ fún kọngílá síta- Fashola

Minisita fun iṣẹ ode ati ile gbigbe, Babatunde Fashọla, SAN ni titi di iṣẹju to kẹyin ninu saa ìṣèjọba yìí lawọn ṣi lanfani ati ya owo sii tabi gbe iṣẹ fun kọngila.

Ilu Akurẹ ni ipinlẹ Ondo ni Minisita Fashọla ti sọ ọrọ yii lasiko to fi n ṣe ifilọlẹ atunṣe opopona onibeji Akurẹ si Ado Ekiti.

Amofinagba Babatunde Fashọla ni gbogbo awọn to n sọ ọrọ si ijoba lori idi to ṣi fi n ya owo fun iṣẹ akanṣe, dipo ki o fi silẹ fun ijoba tuntun to n bọ ṣalaye pe ọmọde lo n ṣe iru awon eeyan bẹẹ nitori pe “wọn ti gbagbe pe oganjọ oru ọjọ kejidinlọgbọn oṣu karun un ni saa ijọba yii ṣẹṣẹ pari.”