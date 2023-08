Paa Kwesi Asare láti Ghana ni akọ̀ròyìn tó gba àmì ẹ̀yẹ BBC News Komla Dumor Award ti ọdún 2023

Asare to jẹ ẹni ọdun mẹrindinlogoji ni ẹni kẹjọ ti yoo gba ami ẹyẹ naa.

Paa Kwesi Asare ni adari ẹka royin eto ọrọ aje nileeṣẹ iroyin TV3, nibi to ti wa fun ọdun meje.

Ami ẹyẹ BBC News Komla Dumor Award wa fun iranti akọroyin BBC, Komla Dumor to dede ṣalaisi ni ẹni ọdun mọkanlelogoji lọdun 2014.

O ṣiṣẹ takunktakun lai se imẹlẹ nigba aye rẹ lati rii pe iroyin to munadoko nipa ilẹ Afrika jade si gbogbo aye.

Awọn adajọ naa ti wọn fun ni ami ẹyẹ naa ni Asare jẹ onimọ ẹkunrẹrẹ nipa iṣẹ akọroyin to si n ṣalaye awọn ọrọ to le kọkọ ni ọna to rọrun fun awọn araalu lati ni oye rẹ.