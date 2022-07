Àjọ bọ́ọ̀lù Sierra Leone yóò wádìí Àràmàǹdà ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ líìgì níbi tí àwọn agbábọ́ọ̀lù ti gbá góòlù 91-1 àti 95-0 wọlé

Ajọ elere bọọlu lorilẹede Sierra leone ti gbe iwadi kalẹ lori ifẹsẹwọnsẹ bọọlu meji kan to waye ni liigi ilẹ naa.

Awọn ẹgbẹ agbabọọlu mejeeji to bori ninu ifẹsẹwọnsẹ naa n lepa ati ni agbega si liigi to ga julọ lorilẹede naa.

Ajọ ere bọọlu lorilẹede naa ni oun yoo ṣe iwadii awọn alamojuto ifẹsẹwọnsẹ naa atawọn agbabọọlu to kopa pẹlu.

Ami kan naa lawọn ẹgbẹ agbabọọlu mejeeji wa, ifẹsẹwọnsẹ to jẹ aṣekagba saa bọọlu naa awọn ikọ mejeeji yii nlepa ẹni ti iye goolu rẹ yoo pọju ni.

Fun pẹnariti to waye, nṣe ni aṣọle fo lọ si ọna to yatọ gedegbe si ibi ti bọọlu lọ, to si lulẹ bii apo ẹwa nibẹ.