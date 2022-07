Osun 2022 Gubernatorial Election: Àwọn olùdíje g;omìnà sọ̀rọ̀ lórí èròǹgbà wọn fún aráàlú

A kú ìrọ́jú l‘Osun, ìyà ti pọ̀jú, ojojúmọ́ ní mò ń sunkún – Adeleke

Ba se pa awọn ohun amusọrọ ti ni Osun lo mu ka maa yawo kiri - Akin Ogunbiyi:

Nigba to n sọrọ lori ọrọ aje ipinlẹ Osun, oludije fun ipo gomina labẹ ẹgbẹ oselu Accord, Akin Ogunbiyi ni gbogbo ohun to jẹ amusọrọ nipinlẹ naa, ni wọn ti pa ti.

Ninu gbogbo oludije gomina, emi nikan ni agbẹ, awọn yoku n ka ninu iwe ni – Lasun Yusuff:

Mo mọ ibi ti iya ti n jẹ ipinlẹ Osun tori ibẹ ni mo ti lo gbogbo aye mi – Goke Omigbodun:

Iya yii ti pọju, ojoojumọ ni n ma n sunkun, ara Osun ku irọju o – Ademola Adeleke

O salaye pe ojoojumọ ni oun maa n sọkun ti oun ba wo awọn iya to n jẹ awọn araalu naa, to si n ki wọn ku irọju.

Ko si agbegbe wa ti ko nile iwosan, a si n fi oogun sibẹ:

Nigba to n sọrọ, gomina ipinlẹ Osun, to tun jẹ oludije fun ipo gomina fẹgbẹ oselu APC, Adegboyega Oyetola ni irọ to jinna sootọ ni pe ko si ile iwosan to pegede nipinlẹ naa.