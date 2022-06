Ẹnìkan kò le sọ pé ipá òun ló gbé Ààrẹ Buhari wọlé lọ̀dún 2015 - Garba Shehu

Ileeṣẹ aarẹ Naijiria ti sọ pe ẹnikẹ́ni ko gbọdọ sọ pe oun nikan ṣoṣo lo ṣe atọna bi Aarẹ Muhammadu Buhari ṣe di aarẹ ninu eto idibo ọdun 2015. Oludamọran fun aarẹ lori eto iroyin, Garba Shehu, sọ ninu atẹjade kan to fi sita lọjọ Aje pe nkan to ṣẹlẹ sẹyin, ko gbọdọ sọ bi esi idibo gbogbogboo to n bọ yoo ṣe ri. Ọgbẹni Shehu sọ eyi gẹgẹ bi esi si ọrọ ti oludije, Bola Tinubu, sọ pe ọpẹlọpẹ oun ni Muhammadu Buhari fi di aarẹ Naijiria ni 2015. O ni nkan to ṣe koko lasiko yii ni lati yan oludije ti "yoo mu kí orile-ede wa dara ju ti atẹhinwa lọ." Tẹ o ba gbagbe, Ọjọbọ ọsẹ to kọja ni Bola Tinubu da awuyewuye silẹ nigba to sọ pe Buhari ko ba ma ti wọlé sipo aarẹ, lai si oun. N'ilu Abeokuta ni oludije si ipo aarẹ, Tinubu, ti sọ ọrọ naa lasiko to n ba àwọn aṣoju ẹgbẹ́ oselu sọ̀rọ̀ saaju idibo abẹle ẹgbẹ́ APC.