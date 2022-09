Ọba Charles Kẹta yóò ṣe àìsùn lẹ́gbẹ́ẹ̀ òkú ìyá rẹ̀, Ọbabìnrin Elizabeth

ìṣẹ́jú 31 sẹ́yìn

Nibayii, wọn ti gbe posi oku Ọbabinrin Elizabeth Keji sori pepele ni ijọ St. Giles Cathedral ni Edinburgh. Ohun to si kan lalẹ yii ni pe Ọba Charles Kẹta yoo pada lọ si ijọ St. Giles Cathedral ni Edinburg láti ṣe àìsùn mọ́jú lati yẹ oloogbe iya rẹ si. Yoo duro si ẹgbẹ kan lori pepele ti posi oku Ọbabinrin wa. Bakan naa, ireti wa pe awọn ọmọ iya rẹ naa yoo to ara wọn si igun mẹta to ku.