Èèyàn mẹ́tàlá jóná kọjá mímọ̀ nínú ìjàmbá ọkọ̀ ní Enugu

ìṣẹ́jú 24 sẹ́yìn

Ko din ni eeyan mẹwaa to ti jona guguru bayii leyin ijamba ọkọ kan to waye nipinlẹ Enugu.

Alẹ ọjọ Aiku ni ijamba naa waye loju ọna marosẹ Enugu si Port-Harcourt, nitosi ileewosan fasiti ijọba apapọ to wa ni Ituku-Ozalla.

Iroyin ni ọkọ akero kan to n rinrinajo lati ipinlẹ Imo si Adamawa lo fori sọ ọkọ ajagbe kan, to si gbina lẹyin naa.

Nigba to n fidi iroyin naa mulẹ, adari ajọ to n risi irinna ọkọ loju popo nipinlẹ Enugu, FRSC, Ọgbẹni Joseph Toby sọ pe iṣẹlẹ naa jẹ eyii to gba omije loju eeyan.