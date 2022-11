Ìwọ́de Iran ń gba ọ̀nà míì yọ báwọn akẹ́kọ̀ọ́ fásítí wọ́de lórí akẹẹgbẹ́ wọn tó wà ní àhámọ́

ìṣẹ́jú 51 sẹ́yìn

Fidio ati awọn fọtọ to wa lori ẹrọ ayelujara ṣafihan bi awọn akẹkọọ ọkunrin ati obinrin ṣe ko ara jọpọ ni awọn ileẹkọ to wa ni Tehran ati awọn ilu miran.

Aworan, fidio ṣafihan awọn akẹkọọ to joko silẹ lati fẹhọnuhan

Ohun to fa ifẹhọnuhan naa ni ki ọdọbinrin kan ṣe ku si ahamọ ọlọpaa lẹyin ti wọn fi panpẹ mu pe ko wọ ijaabu rẹ dara dara.

Ajọ ajafẹtọ lorilẹede Iran, Human Rights Activists News Agency (HRANA) fi aworan lede nibi ti awọn akẹkọọ ti joko si ilẹ ni awọn ileekọ fasiti ni olu ilu orilẹede naa bii Sharif University of Technology, Al-Zahra University to fi mo Amir Kabir University of Technology.