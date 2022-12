Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí ni gbogbo nkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí a wà ní ààfin - Prince Harry

Ọgbọ́n àlùmọ̀kọ́rọ́yí ni gbogbo nkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí a wà ní ààfin - Prince Harry

Ọṣẹ to kọja ni awuyewuye ti n waye lori fiimu naa, lẹyin ti wọn lo aworan Catherine, Princess of Wales, ati fidio ipolongo tuntun yii, to ni aworan rẹ, ati ti Camilia, ayaba King Charles, ati ti Sophie, Countess of Wessex.