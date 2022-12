Ooni Ile Ife, Adeyeye Ogunwusi sọ ìdí tó fi fẹ́ ìyàwó púpọ̀

Ninu ọrọ to sọ nibi eto kan to waye lati fi dupẹ fun awọn oṣiṣẹ afin rẹ, iyẹn ile Oodua, gẹgẹ bi ara ayẹyẹ fun sisami ọdun rẹ lori itẹ ni Ọọni Ogunwusi ti ṣalaye ọrọ yii.

Ọọni Ogunwusi atawọn Olori laafin Oodua

Ni oṣu kẹsan an ni Ọọni fẹ akọkọ ninu ohun ti yoo di eto igbeyawo ni ṣisẹ-n-tẹle eyi to ṣi duro lori mẹfa bayii.

Gbogbo ohun ti mo fẹ da nile aye ni mo ti da -Ọọni

“Gbogbo ohun ti mo fẹ da nile aye ni mo ti da bayii. Ohun to ku fun mi ko ju lati maa gbe awọn eeyan ga, ki n si maa ṣe iranwọ to yẹ fun awọn to ku diẹ kaato fun lawujọ wa ati ṣiṣe iranwọ fun awọn ọdọ ilẹ afirika lati maa dagba sii ni koriya. Eduwa si ti fi awọn obinrin to n gbaruku ti iran mi ti mi. Ki lo de ti n o ni dupẹ lọwọ Ọlọrun Ọba?”