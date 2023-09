Àyẹ̀wò DNA kó Pásítọ̀ yọ lọ́wọ́ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀

Àyẹ̀wò DNA kó Pásítọ̀ yọ lọ́wọ́ ẹ̀sùn ìfipábánilòpọ̀

wákàtí kan sẹ́yìn

Pasitọ Titus Ajibade Oladipupo to jẹ olusọ aguntan ile ijọsin Baaki Baptist niluu Ogbomoso ni awọn eeyan kan fẹsun kan wipe o fun ọmọ loyun, to si tun fipa ba lọpọ.

Pasitọ Oladipupo salaye pe aburo iya ọmọ to ti mu ọmọ sọdọ lati ọdun mẹfa , to si n ṣe itọju rẹ, ti ọmọ naa si ma tẹle mama rẹ wa gba ilẹ ile ijọsin lẹẹkan laarin ọsẹ.

'Mo n san ẹgbẹrun lọna 25 fun ọmọ naa loosu, ki ayẹwo to jade'

Nigba ti mo gbọ ẹsun ti wọn fi kan ọkọ, mo ni ko le ri bẹ laye- Iyawo Pasitọ

Igbagbọ ti emi ni wipe Pasitọ ko lo fun loyun- Alagbabọ Ọmọ to loyun

Arabinrin Cecila Olatunji ni oun gba ọmọ to ni oyun yii tọ lati gba to wa ni ọmọ ọdun mẹfa, ti oun si le gba ẹri rẹ jẹ pe ko ki n ṣe ọmọ to to n ri irinkunrin sugbọn ohun iyalẹnu ni ọrọ oyyun jẹ.