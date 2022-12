Tinubu nìkan ló lè ṣe é, Àjọ Krìstẹ́nì ṣé àkànṣe àdúrà fún Tinubu n'Ibadan

Ọtun-Apesinọla ti ilẹ Ibadan, Oloye Dotun Sanusi ni ọjọ Satide ko awọn Kristẹni kaakiri ipinlẹ Ọyọ jọ lati gbadura fun oludije ṣipo aarẹ ti ẹgbẹ All Progressives Congress (APC), Asiwaju Bola Ahmed Tinubu. Ṣaaju ni awọn Musulumi ni ipinlẹ Ọyọ ti pejọ si ibi kan naa lati gbadura ati lati fọwọ si Tinubu gẹgẹ bi oludije ti wọn fẹ fun ibo aarẹ 2023. Bakan naa, awọn ẹlẹṣin abalaye yoo pejọ ni Satide to n bọ, ọjọ Ketadinlogun Oṣu Kejila lati gbaruku ti oludije ṣipo aarẹ Bola Tinubu, ki wọn si gbadura fun aṣeyọri erongba rẹ.

Awọn to wa nibi akanṣe eto adura naa ni alaga ẹgbẹ onigbagbọ Christian Association of Nigeria, (CAN) nilu Ibadan, igbakeji alaga rẹ, awọn alaga ẹgbẹ onigbagbọ ni Lagelu, Ido, Ibadan South West, Ibadan North, Ibadan North West, Egbeda, Akinyele, Oluyole, Ibadan South West bakan naa.