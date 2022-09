Mọ̀ síi nípa Olaolu Martins ọ̀kan lára olùdásílẹ̀ ilé oúnjẹ Bukka Hut tó ṣáláìsí

Ile ounjẹ igbalode to gbale gba oko ni ipinlẹ Eko Bukka Hut ti kede iku ọkan lara awọn oludasilẹ rẹ, Olaolu Martins.

Gẹgẹ bi atẹjade ti wọn fi sita lọjọ Iṣẹgun, Arakunrin Martins jade laye ṣugbọn wọn ko sọ ohun to ṣokunfa iku rẹ.

Ẹni ti wọn jọ da ileeṣẹ ounjẹ igbalode naa silẹ to si jẹ oludari ileeṣẹ naa lọwọ bayi Rasheed Jaiyeola lo buwọlu atẹjade yi lorukọ ileeṣẹ wọn.

Ibeere ti o gba ẹnu ọpọ ọmọ Naijiria ati awọn to jẹ alabara ileeṣẹ ile ounjẹ naa bayi wa ni pe iru eeyan wo ni Laolu Martins to jade laye yi.

Laolu Martins jẹ ẹni ọdun marundinlaadọta nigba to jade laye.

Lati ibẹrẹ pẹpẹ igbesi aye rẹ lo ti jẹ akikanju eeyan to ja fafa lẹnu iṣẹ.

Loju opo rẹ to wa ni Linkedin la ti ri iroyin yi nipa rẹ.

Fasiti ilu Eko UNILAG lo ti kawe gboye to si tun ṣiṣẹ papọ pẹlu ileeṣẹ Stanbic IBTC laarin ọdun 2000-2005.

O kuro nibẹ lọ si Shell Nigeria ki o to wa lọ si Nigeria International Securities Limited to jẹ oludasilẹ nibẹ lati ọdun 2008 titi di igba to jade laye.