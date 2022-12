Orílẹ̀ èdè Peru ní Ààrẹ obìnrin akọkọ

wákàtí kan sẹ́yìn

Boluarte, ẹni ọgọta ọdun to jẹ agbẹjọro ni oun yoo wa ni isakoso isejọba orílẹeede Peru di oṣu keje ọdun 2026 to jẹ akọkọ ti saa aarẹ tẹlẹ Castillo yoo pari. Nígba to n sọrọ lẹyin to ṣe ìbúra, Boluarte ni oun nilo akoko lati fi bori awọn ìṣoro to n koju Orilẹede naa.