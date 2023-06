Ohun ìní pàtàkì ni fóònù jẹ́, ọlọ́pàá kò ní ẹ̀tọ́ láti yẹ fóònù aráàlú wò - Ọlọ́pàá

Agbẹnusọ ileeṣẹ ọlọpaa ipinlẹ Ogun, Abimbọla Oyeyẹmi ti sọ pe ko si ọlọpaa kankan to lẹtọọ lati da araalu duro, ki wọn si maa yẹ foonu wọn wo.

Oyeyẹmi lo sọrọ naa lori eto ori redio kan to ti jẹ alejo niluu Abẹokuta, ipinlẹ naa l'Ọjọbọ tii ṣe Tọsidee, ọsẹ yii.

Nibẹ lo tun ti jẹ ko di mimọ pe araalu ko gbọdọ bẹru lati yẹ ọlọpaa to ba wa yẹ ile wọn wo fun iwadii, nitori pe oju lalakanfinṣọri.

''Araalu lẹtọọ lati yẹ ọlọpaa to ba lọ yẹ ile wọn wo fun iwadii''

"Ṣugbọn to ba ti wa a di pe ọlọpaa wa yẹ eeyan wo, ti wọn ko si ba nnkankan, ti ọlọpaa naa wa fẹ maa wa ọna lati ṣe nnkan miran, ẹ gbiyanju lati tẹle e de teṣan. Ẹ ma ṣe ba ọlọpaa naa ja.

"Ti ẹ ba ti de teṣan, ẹ lọ fi ẹjọ ẹ sun, tabi ki ẹ pe wa lati fi iru ẹni bẹẹ sun wa. Ki ẹ wa duro lati maa wo iru iya to maa jẹ ọlọpaa bẹẹ. A maa beere lọwọ nipa ẹni to ran an niṣẹ. Mo ti maa n sọ ọ laimọye igba.