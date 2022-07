'Mo pa òkìkí tì láti ṣe iṣẹ́ agbálẹ̀ àti ọmọ ọ̀dọ́ ní UK nítorí ọmọ'

Amọ nigba to n sọrọ ninu ifọrọwanilẹnuwo pẹlu agbohunsafẹfẹ, Chude Jideonwo, ogbontagi oṣerebinrin naa sọ pe, oun fi okiki ati igbe aye irọrun silẹ ni Naijiria fun ọdun mẹẹdogun, lati le ṣe iya fun awọn ọmọ oun to n kawe ni orilẹ-ede United Kingdom.

Sobowale ṣalaye pe oun ti de ipo giga lẹnu iṣẹ tiata, debi pe oun n ri to miliọnu marun-un Naira ni oṣooṣu, ki oun to pa gbogbo rẹ tì lati ma a ṣe iṣẹ agbalẹ nilu oyinbo.

Nkan mii to yẹ ki o mọ nipa Sola Sobowale

Ṣaaju ko to di gbajumọ, o kopa ninu awọn ere bi The Village Headmaster, Mirror in the Sun, ati Asewo to re Mecca, Ohun ọkọ sọ mi da, ati bẹẹ bẹẹ lọ.