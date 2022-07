Adeleke bú sẹ́kún ní ìrántí ẹ̀gbọ́n rẹ̀, Isiaka tó kú

O ni nitori naa ni oun ṣe fi aṣeyọri gẹgẹ bi gomina naa fun ẹgbọn oun to doloogbe, lasiko to n dije dupo gomina nipinlẹ Osun.

‘’Pẹlu Igbagbọ ninu Ọlọrun mo ṣetan lati sin awọn ara ipinlẹ Osun’’

Adeleke lo sọ ọrọ yii ninu atẹjade to fi lede lati gba esi idibo to gbe e wọle gẹgẹ bi gomina ni ipinlẹ Osun.

O fi gbogbo ogo fun Ọlọrun to si dupẹ lọwọ awọn oludibo to yan oun sipo to fi mọ gbogbo awọn to ṣatilẹyin fun un, paapaa ninu ẹgbẹ oṣelu PDP.